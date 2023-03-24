إحباط محاولة إغراق الجزائر بأكثر من مليون و600 ألف كبسولة مخدّر

أعلنت الشرطة الجزائرية الجمعة، أنّها ضبطت أكثر من مليون و600 ألف حبة من دواء يستخدم كمخدّر كان مهرّبون يستعدون لترويجها في عدد من مدن البلاد بعدما أدخلوها عبر الحدود الجنوبية.

وبثّ التلفزيون الحكومي تقريراً أعدّته المديرية العامة للأمن الوطني أفاد أنّ المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ضبطت هذه الشحنة المهرّبة من دواء البريغابالين.

وأضاف أنّ المصلحة تتبّعت هذه الشحنة منذ دخولها إلى الجزائر عبر تمنراست الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، وشحنها في صهريج لنقل الزفت، وحتى توقيف الجناة في مطار الجزائر، وضبط الشحنة بمستودع بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.

ووصفت الشرطة الجزائرية العملية بأنّها "الأضخم منذ نشأة المديرية العامة للامن الوطني" غداة الاستقلال في 1962.

ويُستخدم دواء البريغابالين لعلاج الصرع ولديه خصائص مخدّرة، وأصبح مدمنون في الجزائر يستخدمونه بديلاً عن مخدّرات أخرى حتى أنهم أطلقوا عليه اسم "الصاروخ" لتأثيره على عقولهم.

وذكرت الشرطة أن العقل المدبر لمحاولة ترويج الكميات الكبيرة من "الصاروخ" هو "أحد أخطر بارونات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يدعى ش.شعيب، والمكنّى ب"الحاج"، الهارب بفرنسا والصادرة في حقّه 5 مذكرات توقيف دولية"، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وعادة ما تنشر قوات الامن والجيش الجزائري حصائل عمليات ضبط كميات من الأدوية المهربة لاستخدامها كمخدرات، لكن هذه اول مرة يعلن فيها عن ضبط 1.6 مليون حبّة دواء في عملية واحدة.