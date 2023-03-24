شاهد: أرادت الشرطة اعتقاله فهدد بالانتحار بالقفز من الطابق الـ31

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في مدينة مانهاتن الأمريكية، رجلًا وهو يجلس على حافة نافذة شقته التي تقع في الطابق الحادي والثلاثين وهو يهدد بالانتحار.

كسر الرجل النافذة بعد مجيء الشرطة من أجل اعتقاله حيث يواجه تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي، لكنه كسر النافذة وخرج منها وهدد بالقفز.

وقال جيفري مادري رئيس إدارة شرطة نيويورك في تصريح صحفي: "لقد كان مطلوبًا من قبل وكالة أخرى، وبدلاً من الذهاب بسلام إلى تلك الوكالة، فكر في الانتحار".

حاول رجال الشرطة إقناعه بالاستسلام والابتعاد من النافذة لكنه أصر واستمرت محاولتهم قرابة ثماني ساعات، قبل أن يقفز المحقق جيمس تويبن من فرقة الطوارئ من الشقة التي تقع فوق شقة الرجل ويدخله بركلة إلى الداخل حيث تم إلقاء القبض عليه.