عدة قتلى في حريق في مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية

قضى أشخاص عدة موقوفون في مركز للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس المكسيكية في حريق شب في المنشأة الثلاثاء على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس فرق الإطفاء والإسعاف تضع جثثا عدة وقد لفت ببطانيات في مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

أكد المعهد الوطني للهجرة لوكالة فرانس برس وقوع الحريق لكنه رفض الإدلاء بأي معلومات عن الضحايا. إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت نقلاً عن مصادر رسمية لم تحددها أنه يعتقد أن العشرات لقوا حتفهم في الحريق.

وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

وقالت الفنزويلية فيناغلي التي كانت تصرخ يأسًا أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عامًا بعد توقيفه، "نقلوه في سيارة إسعاف". لكنها قالت إنها لا تعرف شيئاً عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات.

اندلع الحريق قبيل منتصف ليل الاثنين وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر.

سيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

منذ عام 2014، توفي 7661 مهاجرًا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.