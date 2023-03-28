فيديو: انفصال المركبة الفضائية سويوز عن محطة الفضاء الدولية وعودتها إلى الأرض

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يوم الثلاثاء، فيديو يبين لحظة انفصال المركبة الفضائية سويوز إم إس -22 غير المأهولة عن محطة الفضاء الدولية وعودتها إلى الأرض. وهبطت بواسطة المظلة بالقرب من مدينة جيزكازغان في كازاخستان.

وكانت الكبسولة قد تعرضت العام الماضي إلى حادث أدى إلى تسرب من المبرد بعد الاصطدام بنيزك صغير.

سيبقى ثلاثة من رواد الفضاء الذين وصلوا على متن هذه السفينة في 21 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي في محطة الفضاء الدولية .

يمدد قائد المحطة سيرجي بروكوبييف مع مهندس طيران روسكوزموس دميتري بيتلين ومهندس الطيران في ناسا فرانك روبيو إقامتهما في الفضاء لمدة عام كامل. ومن المقرر أن يعود الثلاثي إلى الأرض في سبتمبر/ ايلول من هذا العام، بواسطة سفينة سويوز إم إس -23، التي وصلت في فبراير/ شباط.