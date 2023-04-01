شاهد: كيف تتصدى أوكرانيا للطائرات بدون طيار وتسقطها؟

كشفت السلطات العسكرية الأوكرانية لوسائل الإعلام، السبت، عما وصفته بأنه "أكثر الوحدات العسكرية فاعلية" والمكلفة بإسقاط طائرات مُسيَّرة روسية.

وعلى مدار الحرب الذي بدأت قبل أكثر من عام، تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية فرق التدخل السريع والمجهزة بمدافع رشاشة مثبتة في الخلف، وصواريخ تطلق من الكتف، لمواجهة المسيّرات.

وتعمل الفرق المكونة من أربعة أفراد على جدول زمني ضيق، وعادة ما يكون لديهم 15 دقيقة فقط للإشعار بأن الطائرات من دون طيار تتجه نحوها.

في تلك الأثناء، يُسرع الفريق إلى شاحنته ليطلق النار على الطائرات من مدفع رشاش براوننغ M2 المركب في صندوق الشاحنة، أو يُسقط الطائرات من دون طيار بصاروخ ستينغر.

يقول ديما، سائق فريق الاستجابة السريعة، الذي رفض ذكر اسمه الأخير لأسباب أمنية، عن فريقه ومفتاح نجاحه: "إنها الصلة، إنها الوحدة، نعمل كواحد وننفذ مهامنا بفعالية".

بمرور الوقت، جمعت الفرق معلومات استخباراتية حول ماهية المسارات المعتادة للطائرات من دون طيار ووجدت أماكن وقوف إستراتيجية توفر أفضل رؤية للسماء.

ويقول الضابط سيرغي نايف، قائد القوات المسلحة الأوكرانية: إن نسبة نجاح إسقاط الطائرات التي زودتها إيران لروسيا هي 80%.

كانت طريقة إسقاط المسيرات ناجحة للغاية، ويقول نايف إنه يأمل في توفير المزيد من المعدات قريباً.