شاهد: إنقاذ 92 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسّط"، أنه تم إنقاذ 92 مهاجرًا عبر سفينة "أوشن فايكنغ" قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وقالت المنظمة الإنسانية إن المهاجرين، ومن بينهم تسع نساء ونحو 40 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، كانوا بدون سترات نجاة في زورق مزدحم ومفرغ من الهواء بالكامل تقريبًا.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن بعض المهاجرين عانى من حروق، إضافة إلى نقل البعض الآخر إلى مستشفيات.

وتنقل سفينة الإنقاذ الخيرية The Ocean Viking المهاجرين عادة إلى ميناء ساليرنو في إيطاليا.