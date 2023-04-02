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فنلندا
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يمين الوسط يتصدّر نتائج الانتخابات بفنلندا يليه اليمين المتطرّف ثم حزب رئيسة الوزراء (تقديرات)

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بقلم:  يورونيوز
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وسط الصورة، تراقب نتائج استطلاعات الرأي في هلسنكي، فنلندا، 2 أبريل، 2023
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وسط الصورة، تراقب نتائج استطلاعات الرأي في هلسنكي، فنلندا، 2 أبريل، 2023   -  Copyright  Sergei Grits/AP

تصدّر حزب يمين الوسط نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في فنلندا الأحد، متقدّماً بفارق ضئيل على الحزب اليميني المتطرف، بينما حلّ ثالثاً الحزب الاجتماعي-الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين التي ستخسر تالياً منصبها، بحسب تقديرات لوسائل إعلام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إيل" إنّ تقديراتها التي غالباً ما تكون قريبة جداً من النتائج النهائية تشير إلى أنّ حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعداً)، متقدّماً على "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف المناهض للهجرة (46 مقعداً)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديموقراطي على 43 مقعداً.

المصادر الإضافية • ا ف ب