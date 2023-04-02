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تركيا

شاهد: سكان إسطنبول يولون قطط وكلاب الشوارع اهتمامًا كبيرًا

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بقلم:  يورونيوز
يولي السكان اهتمامًا كبيرًا بقطط الشوارع
يولي السكان اهتمامًا كبيرًا بقطط الشوارع   -  Copyright  Francisco Seco/Copyright 2023 The AP

عادة ما تعاني قطط الشوارع من ظروف صعبة، لكن في إسطنبول الوضع مختلف؛ حيث يرعى المواطنون هذه الحيوانات ويطعمونها بحب دون إلحاق الأذية بها.

وتشتهر هذه المدينة التركية بعدد الكلاب والقطط الضالة فيها، حيث يبذل السكان البلغ عددهم 15 مليون نسمة على إطعام هذه الحيوانات.

توازيًا مع ذلك، قامت السلطات الرسمية في جميع أنحاء المدينة ببناء ملاجئ للحيوانات، وتوفير الخدمات البيطرية وتنفيذ حملات للسيطرة على أعداد الحيوانات الضالة.

Francisco Seco/Copyright 2023 The AP
قطة بجانب أحد المصلّين في إسطنبولFrancisco Seco/Copyright 2023 The AP

ويوجد في إسطنبول العديد من دور رعاية الحيوانات وتنفذ برامج التطعيم في جميع أنحاء المدينة لمنع انتشار الأمراض بين القطط والكلاب.

ويصعب الحصول على إحصاءات رسمية، لكن التقديرات تقول إن هناك ما بين 400 ألف و600 ألف كلب وقط تعيش في شوارع إسطنبول.

المصادر الإضافية • أ ب