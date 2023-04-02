شاهد: سكان إسطنبول يولون قطط وكلاب الشوارع اهتمامًا كبيرًا

عادة ما تعاني قطط الشوارع من ظروف صعبة، لكن في إسطنبول الوضع مختلف؛ حيث يرعى المواطنون هذه الحيوانات ويطعمونها بحب دون إلحاق الأذية بها.

وتشتهر هذه المدينة التركية بعدد الكلاب والقطط الضالة فيها، حيث يبذل السكان البلغ عددهم 15 مليون نسمة على إطعام هذه الحيوانات.

توازيًا مع ذلك، قامت السلطات الرسمية في جميع أنحاء المدينة ببناء ملاجئ للحيوانات، وتوفير الخدمات البيطرية وتنفيذ حملات للسيطرة على أعداد الحيوانات الضالة.

قطة بجانب أحد المصلّين في إسطنبول Francisco Seco/Copyright 2023 The AP

ويوجد في إسطنبول العديد من دور رعاية الحيوانات وتنفذ برامج التطعيم في جميع أنحاء المدينة لمنع انتشار الأمراض بين القطط والكلاب.

ويصعب الحصول على إحصاءات رسمية، لكن التقديرات تقول إن هناك ما بين 400 ألف و600 ألف كلب وقط تعيش في شوارع إسطنبول.