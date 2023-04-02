شاهد: غابات تحترق قرب القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية

جندت السلطات في كوريا الجنوبية نحو 500 رجل إطفاء لإخماد النيران التي نشبت الأحد في منطقة جبلية وسط العاصمة سيول. وقد امتدت ألسنة اللهب إلى غابة إينوانغسان الواقعة على مرتفعات لا تبعد عما يسمى بالبيت الأزرق وهو مقر رئاسة الجمهورية إلا بكيلومتر واحد فقط.

ويشتهر المكان بكونه منطقة سياحية يرتادها هواة التنزه وسط الجبال والأحراش.

وقد استنفرت المصالح المختصة كل الوسائل المتاحة لإطفاء النيران فيما تعاني البلاد من طقس جاف ساعد في نشوب عدة حرائق بمناطق أخرى في هذا البلد الآسيوي.