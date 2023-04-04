فيديو: الشرطة الإسرائيلية تخلي ساحة المسجد الأقصى من المصلين المسلمين

بقلم: يورونيوز

أخلت الشرطة الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين ساحة المسجد الأقصى من المصلين الذين أرادوا البقاء وقضاء الليل بها خلال شهر رمضان.

وقالت الشرطة إنها اخلت الموقع من المصلين المسلمين خوفاً من وقوع اشتباكات بينهم وبين المصلين اليهود الذين يتوجهون إلى نفس الموقع خلال الساعات الأولى من الصباح.

ويطلق اليهود على الحرم القدسي اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه موقعاً مقدساً.

وأدت اشتباكات سابقة بين المصلين الفلسطينيين والإسرائيليين بساحة المسجد الأقصى إلى ارتفاع وتيرة العنف بشكل أوسع بين الجانبين، مثل أحداث مايو – أيار عام 2021 التي شهدت 11 يوماً من القصف المتبادل بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع عيد الفصح اليهودي مما قد يزيد من تدفق المصلين المسلمين واليهود على القدس.