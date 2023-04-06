شاهد: فنان إيطالي يرسم صورة عملاقة لبيكاسو في أحد الحقول

بقلم: يورونيوز

اشتهر الفنان الإيطالي داريو غامبارين بسلسلة أعماله المخصصة لقادة عظماء، كرم غامبرين هذه المرة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو. كشف داريو غامبارين عن الصورة الضخمة التي رسمها للفنان التشكيلي العالمي، في أحد الحقول.

كان الجرار والمحراث من الأدوات اللازمة لإنتاج هذا العمل الذي تبلغ مساحته 25000 مترا مربعا، والواقع في بلدة كاستانيارو في مقاطعة فيرونا.

أراد الفنان الإيطالي من خلال هذه اللوحة الفريدة الإحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة الرسام والنحات الإسباني في 8 أبريل 1973.

وتعتبر هذه أكبر صورة لرائد الفن التكعيبي في العالم. وهي مستوحاة منالصورة الشخصية الشهيرة التي رسمها بيكاسو عام 1907، والتي تمكن غمبارين من إعادة رسمها، بطرقته الخاصة، بأمانة حتى أدق التفاصيل.