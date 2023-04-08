معارك طاحنة في باخموت.. أوكرانيا: نستطيع استئناف تصدير الكهرباء

تستمر العمليات القتالية على الجبهة الشرقية من أوكرانيا، حيث تحاول روسيا مواصلة حصار مدينة باخموت التي ما زالت قوات كييف تقاتل فيها.
وفي آخر التطورات، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قناصة تابعين لموسكو قضوا على "مجموعة استطلاع معادية" على محور جنوب دونيتسك، كانت تحاول إجراء عملية استطلاع.
أوكرانيا تستطيع استئناف صادرات الكهرباء بعد توقف 6 أشهر
أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو اليوم الجمعة أن بلاده تستطيع الآن استئناف تصدير الكهرباء بعد توقف دام ستة أشهر في أعقاب نجاحها في عمليات الإصلاح بعد هجمات روسية متكررة.
وأوقفت أوكرانيا صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد الضربات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة.
وقال جالوشينكو في بيان على موقع الوزارة على الإنترنت: "انقضى أصعب شتاء"، مشيرًا إلى أن شبكة الكهرباء تعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين.
وتابع قائلًا: "الخطوة التالية هي استئناف تصدير الكهرباء وهو ما يتيح لنا الحصول على موارد مالية إضافية لإعادة البناء الضرورية لبنية الكهرباء التحتية التي أصابها الدمار والضرر".
وأشار جالوشينكو إلى أنه وقع على وثيقة تنفيذية تسمح باستئناف صادرات الكهرباء نظرا لوجود فائض في الإنتاج المحلي. وشكر المهندسين والشركاء الدوليين على الجهد الجبار الذي بذلوه في إصلاح النظام.
وبوسع أوكرانيا الآن تصدير 400 ميجاوات بحد أقصى إلى الاتحاد الأوروبي.
نائبة وزير الخارجية الأوكراني تزور الهند بعد غد لطلب مساعدات
ذكرت صحيفة ذا هندو اليوم السبت أن من المقرر أن تزور إمينا جباروفا النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني الهند بعد غد الإثنين، وأنها ستسعى للحصول على مساعدات إنسانية ومعدات لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الغزو الروسي.
وأحجمت الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، عن إلقاء اللوم على حليفتها روسيا في غزو أوكرانيا وسعت إلى إيجاد حل دبلوماسي مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسي.
وقالت الصحيفة إن جباروفا، التي ستصبح أول مسؤول حكومي أوكراني رفيع المستوى يزور الهند منذ الغزو الروسي، ستدعو نيودلهي إلى توجيه "رسالة قوية من أجل السلام" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي من المقرر أن يزور الهند في تموز/ يوليو لحضور قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون وسيزورها مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر لحضور قمة مجموعة العشرين.
وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر دبلوماسية: "تطلب أوكرانيا من الهند المزيد من المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية ومعدات الطاقة لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الحرب ومن المتوقع أن يناقش الجانبان توصيل مثل هذا الدعم".