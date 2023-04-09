ضد غلاء المعيشة والتضخم.. مواطنون يتظاهرون في عدد من مدن المغرب

بقلم: يورونيوز

نظمت تظاهرات مساء السبت في عدد من مدن المغرب احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية.

وفي الدار البيضاء، عبّر أكثر من ستين شخصًا في ساحة السراغنة عن "سخطهم" حيال ارتفاع تكاليف المعيشة، حسب صحافية في وكالة "فرانس برس".

جانب من تظاهرات المغرب STR/AFP or licensors

وقال فؤاد (21 عامًا) الذي شارك في الاحتجاج بدعوة من الجبهة الاجتماعية وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات: "لم أعد أستطيع التحمل. الحياة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع الأسعار. أشعر أنه لم يعد لدي مستقبل".

وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري لفرانس برس: "ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة الدولة الاجتماعية لكنها اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية".

ارتفاع الأسعار في رمضان

وتجمعت أيضًا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش. وهتف نحو ستين متظاهرًا تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة "هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار. بلادنا فلاحية والخضار غالية علينا"، حسب صحافية في فرانس برس.

وتأتي هذه التظاهرات في سياق ضغوط تضخمية قوية تعرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

وبلغ معدل التضخم 9,4% في الربع الأول من 2023 مقابل 4% في الفترة نفسها من العام الماضي حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (18,2%) في شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.