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أستراليا

شاهد: تدمير مزرعة تبغ غير قانونية في أستراليا

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علبة سجائر فارغة على الأرض خارج حانة في سيدني، أستراليا، الأربعاء 6 يوليو 2011
علبة سجائر فارغة على الأرض خارج حانة في سيدني، أستراليا، الأربعاء 6 يوليو 2011   -  Copyright  Rob Griffith/AP2011
بقلم:  يورونيوز

أكدت الشرطة الأسترالية ضبطها 16 طناً من التبغ غير القانوني في منزل بولاية نيو ساوث ويلز، عقب تحقيق مشترك مع مكتب الضرائب الأسترالي بعد تلقيه معلومات سرية.

وقال مدير المباحث ستيوارت كادن للصحفيين إن قيمة التبغ تصل إلى 20 مليون دولار (13 مليون دولار أمريكي) في السوق السوداء، مضيفًا أن "20 مليون دولار لن تذهب إلى الجريمة المنظمة".

فيما أوضحت الشرطة الأسترالية أن الضريبة المفروضة على هذا القدر من التبغ ستبلغ 28 مليون دولار أسترالي (18 مليون دولار أمريكي).

وقد تم تدمير التبغ بعد مداهمة الممتلكات، الأربعاء الماضي، ولم يتم إجراء أي اعتقالات لكن التحقيقات لا تزال مستمرة.

يواجه الأشخاص المدانون بزراعة التبغ بشكل غير قانوني عقوبة بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات.

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