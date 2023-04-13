للخليج العربي حصة كبيرة منها.. مشاريع عملاقة تكلف مئات المليارات

بقلم: يورونيوز

نشر موقع ستاتيستا Stastista تقريرا يستعرض فيه أكبر مشاريع بناء حول العالم ـ وأهم من ذلك: الأكثر تكلفة. وخلص التقرير إلى أن الخليج العربي أصبح مركزا مهما لهذه المشاريع التي وصفها بالـ"ميغا" Mega، إذ أن أربعة من أصل تسعة مشاريع عملاقة قيد الإنشاء وتكلفتها تصل إلى 100 مليار دولار أو أكثر، موجودة في دول الخليج العربي.

ويعتمد موقع ستاتيستا على بيانات من شركة برمجيات البناء 1Build، ومجلتيْ International Construction و Construction Review.

ومثالا على هذه المشاريع العملاقة المكلفة يذكر التقرير مدينة نيوم التي تُبنى في شمال الممكلة العربية السعودية كمدينة مستقبلية عصرية يتوقع أن ينتهي إنشاؤها عام 2026 وأن تكلف 500 مليار دولار.

ويذكر التقرير أيضا مشروع مدينة الحرير في الكويت والتي تطمح إلى بناء أعلى ناطحة سحاب في العالم، وكذلك المشروع الترفيهي "دبي لاند" في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" شمالي مدينة جدة السعودية.

صورة من الموقع الرسمي لمدينة نيوم يظهر التقدم الذي أحرزته أعمال البناء حتى الآن في المدينة التي يتم إنشاؤها Neom.com

لكن التقرير يشير أيضا إلى مشروع خليجي طموح ولكنه مجمّد حاليا، وهو مشروع إنشاء خطوط سكك حديد تربط كل الدول الخليجية مع بعضها وبعض بتكلفة تصل إلى 250 مليار دولار. كان من المخطط أن يتم إنجاز هذا المشروع بحلول عام 2018. لكن، من المتوقع أن يُستأنف في وقت قريب.

ومن المشاريع الضخمة اللافتة للانتباه في العالم العربي هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مع أنه لا يصل من حيث التكاليف إلى المستوى نفسه للمشاريع الأخرى. فحسب موقع Construction International تبلغ تكلفة المدينة الجديدة 3 مليارات دولار.

أما أعلى المشاريع الضخمة تكلفة حتى الآن فهو مشروع شبكة نقل أوروبية لبناء خطوط سكك حديد وشوارع وخطوط شحن بحري، وكل البنى التحتية المتعلقة بذلك. ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذا المشروع الضخم إلى تحسين شبكة النقل العابرة لدول الاتحاد، مع توقعات بأن يكلف المشروع 600 مليار دولار.

كما يلفت التقرير النظر إلى أنه وقبل أعوام قليلة فقط، كانت المشاريع التي تبلغ تكلفة بنائها 10 مليارات دولار، تُعتبر مشروعا عملاقا. أما هذه المشاريع الضخمة فتتخطى تكاليف كل واحد منها حاجز المئة مليار دولار. ويقدّر التقرير إلى أننا سنرى مع نهاية العقد الجاري بداية بناء مشاريع تصل تكلفتها إلى أكثر من تريليون دولار.