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فرنسا

شاهد: الرئيس الفرنسي يتفقد أعمال الترميم في كاتدرائية نوتردام في باريس

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ماكرون خلال تواجده في الكاتدرائية
ماكرون خلال تواجده في الكاتدرائية   -  Copyright  SARAH MEYSSONNIER/AFP
بقلم:  يورونيوز

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت بجولة في موقع ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، قبل يوم من الذكرى الرابعة للحريق المدمر الذي اجتاح المكان.

وأعلن مسؤولون فرنسيون الشهر الماضي أن إعادة بناء كاتدرائية نوتردام تسير بالسرعة الكافية للسماح بإعادة افتتاحها للزوار في نهاية عام 2024، بعد أقل من ست سنوات على حريق دمرها.

FABIEN BARRAU/AFP or licensors
لحظة الحريق في الكنيسة عام 2019FABIEN BARRAU/AFP or licensors

وبدأت عملية الترميم العام الماضي، بعد أكثر من عامين من العمل على إعادة بناء أساسات المكان لجعله مستقرًا وآمنًا بما يكفي للحرفيين لبدء إعادة بنائه.

واتخذت السلطات الفرنسية قرارًا بإعادة بناء النصب الذي يعود للقرن الثاني عشر، بالطريقة التي كان عليها قبل الحادث.

وتتضمن هذه الخطة إعادة إنشاء البرج الذي دُمّر في الحريق، والذي يبلغ ارتفاعه 93 مترًا، والذي أضافه المهندس المعماري يوجين فيوليت لو دوك في القرن التاسع عشر.

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