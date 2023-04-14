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الضفة الغربية

شاهد: المسيحيون في القدس يسيرون على "درب الآلام" في البلدة القديمة

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المسيرة في البلدة القديمة
المسيرة في البلدة القديمة   -  Copyright  Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز

سار المسيحيون الأرثوذكس في القدس اليوم الجمعة، على درب الآلام، وهو الطريق الذي سلكه المسيح في يوم صلبه، وفق الإنجيل.

وقد شارك المؤمنون، وهم يحملون الصلبان الخشبية، في المسيرة في البلدة القديمة بالقدس.

ويوم الأربعاء، قال قادة الروم الأرثوذكس في القدس إن السلطات الإسرائيلية "تفرض قيودًا غير معقولة" تحد من حرية العبادة في نهاية هذا الأسبوع في كنيسة القيامة.

Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP
المسيرة قرب كنيسة القيامةAriel Schalit/Copyright 2023 The AP

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن المسؤولون الدينيون أنهم يخشون من إقدام إسرائيل على إقامة حواجز على الطريق من البلدة القديمة إلى الكنيسة.

وتقاربت الأعياد اليهودية والمسيحية والإسلامية الرئيسية هذا العام، تزامنًا مع تجدد تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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