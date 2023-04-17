السيطرة على أكبر حريق يسجّل حتى الآن في فرنسا خلال عام 2023

بقلم: يورونيوز

أفادت فرق الإطفاء الاثنين أنها سيطرت خلال الليل الماضي على حريق أتى على 930 هكتارا الأحد في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة بيرينيه أوريونتال لوكالة فرانس برس "تمت السيطرة عليه قرابة الساعة 02,00 (00,00 بتوقيت غرينتش) بعدما أتى على 930 هكتارا".

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق نشب في غابة جنوب فرنسا، 16 أبريل 2023 Pierre Petit/AP

وأشار في تغريدة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سيتفقد مكان الحريق "لتقييم الوضع وتقديم الدعم ل500 من عناصر الإطفاء والإنقاذ الذين هرعوا إلى المكان لإخماد الحريق وسكان المنطقة الذين تضرروا بشدة".

وزار وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الموقع حوالي الساعة 8:30 صباح يوم الاثنين لتقديم الدعم ومراقبة الوضع أثناء تقدمه.

وكتب دارمانين على تويتر"الحريق الذي أندلع في بيرينيه أوريونتال كارثة بيئية. نعمل على تزود وزارة الداخلية بوسائل حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري. بفضل العمل الشاق لرجال الإطفاء، المدعومين بالطائرات، أصبح الحريق الآن تحت السيطرة.

وشب الحريق صباح الأحد بين بلديتي سيربير وبانيولس-سور-مير، ونُشر ما يصل إلى 540 عنصر إطفاء لمحاولة إخماده.

وهذا أكبر حريق يسجّل حتى الآن في فرنسا خلال العام 2023، وهو اندلع في جزء من البلاد يعاني نقصاً كبيراً في هطول الأمطار وجفاف التربة.