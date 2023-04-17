الملف الأوكراني على طاولة اجتماع وزراء مجموعة السبع في اليابان

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العلاقات الروسية الصينية تدخل "حقبة جديدة"

أشاد وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو يوم الأحد بالعلاقات مع موسكو خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وقال: "لدينا علاقات قوية للغاية. إنها تتجاوز التحالفات العسكرية والسياسية في حقبة الحرب الباردة.. علاقاتنا مستقرة للغاية."

وأضاف أن العلاقات الروسية الصينية "دخلت بالفعل حقبة جديدة".

وقال لي "هذه هي أول زيارة خارجية لي منذ أن توليت منصب وزير الدفاع الصيني. لقد اخترت روسيا على وجه التحديد من أجل التأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".

وفي الاجتماع الذي حضره أيضًا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، رحب بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين.

وقال بوتين "إننا نعمل أيضا بنشاط من خلال الإدارات العسكرية، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة، ونتعاون في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة."

وأضاف "هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الحصرية والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".