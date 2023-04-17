الملف الأوكراني على طاولة اجتماع وزراء مجموعة السبع في اليابان

أخطر تطورات الحرب في أوكرانيا
اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان يوم الاثنين لمناقشة أزمات العالم الأكثر استعصاءً. على جدول الأعمال الحرب في أوكرانيا، والتوتر العسكري بين الصين وتايوان والتوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن الوزراء سيناقشون أيضا نزع السلاح النووي.
العلاقات الروسية الصينية تدخل "حقبة جديدة"
أشاد وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو يوم الأحد بالعلاقات مع موسكو خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
وقال: "لدينا علاقات قوية للغاية. إنها تتجاوز التحالفات العسكرية والسياسية في حقبة الحرب الباردة.. علاقاتنا مستقرة للغاية."
وأضاف أن العلاقات الروسية الصينية "دخلت بالفعل حقبة جديدة".
وقال لي "هذه هي أول زيارة خارجية لي منذ أن توليت منصب وزير الدفاع الصيني. لقد اخترت روسيا على وجه التحديد من أجل التأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".
وفي الاجتماع الذي حضره أيضًا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، رحب بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين.
وقال بوتين "إننا نعمل أيضا بنشاط من خلال الإدارات العسكرية، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة، ونتعاون في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة."
وأضاف "هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الحصرية والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".
بولندا والمجر تحظران استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية إنتاجهما المحلي
أعلنت بولندا والمجر السبت حظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية انتاجهما المحلي، وفق مسؤولين من البلدين.
وكانت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأخرى تمر عبر الاتحاد الأوروبي منذ إغلاق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي
وزير خارجية أوكرانيا يزور الاثنين بغداد للمرة الاولى منذ الحرب مع روسيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد أن وزير الخارجية الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد الاثنين، في زيارة هي الاولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في شباط/فبراير 2022.
وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ان الزيارة تاتي "لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة في المنطقة".
وسيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين.