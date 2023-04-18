أوكرانيا.. بوتين يصل إلى منطقة خيرسون ويزور قوات دنيبرو العسكرية

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا حيث التقى العسكريين المنتشرين فيها في سياق الغزو الروسي لهذا البلد، على ما أعلن الكرملين الثلاثاء.
وأفاد الكرملين في بيان أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي زار مقر قوات دنيبرو العسكرية" في منطقة خيرسون بدون أن يحدد تاريخ هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى المنطقة التي تحتل القوات الروسية جزءا منها وأعلنت موسكو ضمها العام الماضي مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.
البرازيل ترفض اتهامات واشنطن لها بأن موقفها ترداد للدعايتين الروسية والصينية
رفضت البرازيل الاثنين الاتهامات الاميركية بأن الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يعيد ترديد الدعايتين الروسية والصينية بشأن الحرب في اوكرانيا.
وكان المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد صرّح للصحافيين أن "البرازيل تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتاً إلى الحقائق".
وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ردا على كيربي "لا أعرف كيف أو لماذا توصل إلى هذا الاستنتاج، ولكنني لا أوافقه الرأي مطلقا".
وخلال زيارة إلى بكين السبت أكد لولا الذي لم تفرض بلاده عقوبات على روسيا ورفضت تزويد أوكرانيا بالذخيرة، أنه يتعين "على الولايات المتّحدة أن توقف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام".
مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا "أثمانا باهظة" (بيان)
حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء من أن الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا ستدفع "أثمانا باهظة"، وذلك في بيان صدر بعد محادثات استمرت يومين في اليابان.
ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بتكثيف تطبيق العقوبات بينما حذروا "الأطراف الثالثة بوقف تقديم المساعدات لروسيا في حربها، أو مواجهة دفع أثمان باهظة". كما دان الوزراء تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس ووصفوه بأنه "غير مقبول".
وساطة عراقية
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في بغداد الإثنين استعداد بلاده للتوسّط لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنّ الوزير الضيف شكّك بفرص نجاح جهود السلام في الوقت الحالي.
وهذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني إلى العراق منذ 11 عامًا، وتأتي في أعقاب زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد في شباط/فبراير. وتحاول أوكرانيا التي تتمتع بدعم من شركائها الغربيين منذ أشهر، تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.
إحباط محاولة تسلّل
أكّدت روسيا الإثنين أنّها أحبطت محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانها عن حادثة مماثلة. وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ "المتسلّل انفجر عند خط دفاعي ملغّم أنشأته القوات المسلّحة الروسية لمنع التسلّل إلى الأراضي الروسية وضمان سلامة سكّان المناطق الحدودية".