القوات الأوكرانية تسقط عددا من الطائرات المسيرة الروسية في أوديسا

بقلم: يورونيوز

أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان الأربعاء أن طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد-136"، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيانها "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن.

واتخذت تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة، حسب المصدر نفسه.

وفي تقريره اليومي، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط عشر طائرات مسيّرة معادية ليلا. وأوضح أن واحدة من هذه الطائرات من طراز "أورلان-10" وأخرى من طراز "سوبركام" والمسيّرات الثماني الأخرى من نوع "شاهد-136" و"لانسيت".

وطائرات "شاهد-136" مصنعة في إيران ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تزن بين 35 وخمسين كيلوغراماً. وتستخدم القوات الروسية هذه الطائرات المسيّرة باستمرار ضد أوكرانيا.