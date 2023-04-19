القوات الأوكرانية تسقط عددا من الطائرات المسيرة الروسية في أوديسا

أعلنت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيان الأربعاء أن طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد-136"، قصفت المنطقة ليل الثلاثاء من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.
وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا في بيانها "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن.
واتخذت تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة، حسب المصدر نفسه.
وفي تقريره اليومي، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط عشر طائرات مسيّرة معادية ليلا. وأوضح أن واحدة من هذه الطائرات من طراز "أورلان-10" وأخرى من طراز "سوبركام" والمسيّرات الثماني الأخرى من نوع "شاهد-136" و"لانسيت".
وطائرات "شاهد-136" مصنعة في إيران ويمكن أن تحمل عبوة ناسفة تزن بين 35 وخمسين كيلوغراماً. وتستخدم القوات الروسية هذه الطائرات المسيّرة باستمرار ضد أوكرانيا.
لولا يدين "انتهاك وحدة أراضي" أوكرانيا
بعد انتقادات أميركية اتهمته ب"ترديد الدعاية الروسية والصينية"، دان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بوضوح الثلاثاء "انتهاك وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا" من قبل روسيا.
وخلال مأدبة عشاء على شرف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يزور برازيليا، قال لولا إن "حكومتي مع إدانتها انتهاك وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، تدافع عن حل تفاوضي لسياسة النزاع".
غضب في كييف إثر زيارة بوتين منطقتين على خطوط التماس في أوكرانيا
اعتبر المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك زيارة بوتين "جولة خاصة لعرّاب عمليات القتل الجماعي.. للاستمتاع للمرّة الأخيرة بجرائم أتباعه".
وأُعلن عن زيارة بوتين إلى خيرسون ولوغانسك بعد يوم على إجرائها، وبالتزامن مع وجود وزير الدفاع الصيني لي شانغفو في موسكو للتشديد على ما وصفه بـ"تصميم" بكين على تعزيز العلاقات مع روسيا.
زيلينسكي يزور أفدييفكا
تفقّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته في بلدة أفدييفكا على خطوط التماس في شرق البلاد، غداة زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين منطقتين أوكرانيتين تحتلّهما روسيا في خطوة أثارت غضب كييف التي يُعتقد أنها تتهيّأ لشن هجوم مضاد.
وخاطب الرئيس الأوكراني جنوده في أفديفكا في شرق البلاد، في حين بث الكرملين مشاهد لبوتين وهو يتفقّد في زيارة سرية منطقتين تحتلّهما روسيا في جنوب أوكرانيا وشرقها.
اتفاق بين وارسو وكييف حول نقل القمح الاوكراني
أعلن وزير الزراعة البولندي الثلاثاء أنّ بولندا وأوكرانيا توصّلتا إلى اتفاق بشأن استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية عبر هذا البلد بعدما علّقت السبت.
وقال روبرت تيلوس في ختام لقاء مع مسؤولين أوكرانيين "لقد تمكنّا من وضع آليات تضمن عدم بقاء طنّ واحد من القمح في بولندا وأن تمرّ البضائع عبر بولندا" اعتباراً من السبت المقبل.
ومن المفترض أن يتم استئناف نقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا في الأيام المقبلة، بحسب الجانبين.
وقالت وزيرة التنمية الاقتصادية الأوكرانية يوليا سفيريدينكو للصحافيين "نعالج مشاكل زملائنا البولنديين بنفس الاهتمام الذي تعالج به بولندا مشاكلنا. لذلك علينا التحرّك بسرعة وبشكل بنّاء مع هذا الوضع المتأزم".
وأشار الوزير البولندي إلى أنّ نقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا سيتمّ مراقبته من خلال نظام تحديد المواقع العالمي(GPS).
وفي مسعى منها لحماية مزارعيها، قرّرت بولندا السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من دون استشارة كييف أو المفوضية الأوروبية، ممّا عرضها لانتقادات من الجانبين.
والحبوب الأوكرانية المصدّرة إلى بلدان ثالثة تمرّ عبر الاتّحاد الأوروبي منذ أُغلق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.
لكن خلافاً للخطط الأولية التي نصّت فقط على عبور هذه الحبوب، تراكمت مخزونات من هذه الحبوب في بولندا ممّا أدى إلى انخفاض الأسعار المحلّية وأثار احتجاجات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي السابق.
واتّخذت المجر وسلوفاكيا مؤخّراً خطوات مماثلة بمنع إدخال الحبوب الأوكرانية.