EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرنسا

أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

Access to the comments محادثة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون   -  Copyright  Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق ("إيفوب") لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أبدى نحو 26 بالمئة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في آذار/مارس.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، والذي سجّل في كانون الأول/ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".

ونسبة التأييد المسجّلة في الاستطلاع الحالي، هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في نيسان/أبريل 2022.

ومن أصل الـ72 بالمئة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47 بالمئة إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة سبعة بالمئة عن استطلاع الشهر الماضي.

وتعكس هذه الزيادة الغضب الذي اعترى شريحة واسعة من الفرنسيين جراء إصدار ماكرون في 15 نيسان/أبريل، مرسوم إصلاح نظام التقاعد بموجب آلية دستورية بدون طرحه أمام الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

وأجري الاستطلاع الكترونيا في الفترة بين 14 نيسان/أبريل و21 منه، وشمل عيّنة من 1955 فرنسيا أتموا الثامنة عشرة من العمر، وبهامش خطأ راوح بين 1 و2,3 نقطة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

الإسرائيليون يتظاهرون ضد إصلاح النظام القضائي للأسبوع الـ16 على التوالي

ثلاثية رياض محرز تصعد بمانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

اليابان تضع جيشها في حالة تأهب خوفاً من صاروخ كوري شمالي