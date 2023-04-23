مخبأة داخل أحشاء التونا.. الشرطة المغربية تضبط كميات كبيرة من المخدرات في ميناء طنجة

بقلم: يورونيوز

ضبطت الشرطة المغربية السبت 5,4 أطنان من مخدر القنب الهندي في ميناء طنجة المتوسط كانت محملة في شاحنة لنقلها إلى إسبانيا، على ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بيان للمديرية أن "عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط تمكنت بتنسيق مع مصالح الجمارك من إحباط محاولة للتهريب الدولي لخمسة أطنان و438 كيلوغراماً من مخدر الشيرا (القنب الهندي)، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع".

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الشاحنة كان يحاول استعمال "وثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا".

وأشار البيان إلى السائق "وهو مواطن مغربي يبلغ 45 سنة"، أوقف وأبقَي "تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث".

وشرح أن تفتيش الشاحنة أظهر "تخزين شحنات كبيرة من مخدر الشيرا" على شكل "صفائح" داخل "تجاويف معدة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة".

وتُعد المملكة المغربية أكبر مُنتج للقنب الهندي في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وضبطت الشرطة المغربية حوالي 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم ضبطه في العام السابق، بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.

ضبط كميات من الكوكايين

من جهة أخرى، ضبطت المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك في عملية أخرى الخميس 60 كيلوغراماً من الكوكايين في حاوية تبريد بميناء طنجة المتوسط أيضاً، بحسب الشرطة المحلية.

وكانت المخدرات "ملفوفة بعناية داخل أحشاء أسماك تونة مجمدة" في حاوية تبريد واردة من الإكوادور ومتوجهة إلى إسبانيا عبر الميناء.

ودرجت الشرطة المغربية منذ سنوات على ضبط كميات كبيرة من الكوكايين إذا تستخدم الكارتيلات الأميركية الجنوبية المملكة ممراً إلى أوروبا.

وقد فُتح تحقيق قضائي في القضية بإشراف النيابة العامة المختصة وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).