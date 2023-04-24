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صربيا

شاهد: تتويج المغربي شكيب الأشقر بعد فوزه بماراثون بلغراد

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شكيب الأشقر يتسلم الجائزة يحصل على التكريم بعد فوزه بالمرتبة الاولى بماراثون بلغراد
شكيب الأشقر يتسلم الجائزة يحصل على التكريم بعد فوزه بالمرتبة الاولى بماراثون بلغراد   -  Copyright  RSRTS
بقلم:  يورونيوز

فاز المغربي شكيب الأشقر الأحد بالمركز الأول بماراثون بلغراد في نسخته السادسة والثلاثين. تفوق الأشقر على أكثر من عشرة آلاف وخمسمئة متسابق جاءوا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة بالعاصمة الصربية، التي تقام سنويا في الربيع.

وقطع الأشقر مسافة السباق البالغة 42 كيلومترا في ساعتين و14 دقيقة و28 ثانية، ليتوج بعدها بلقب الماراثون ويحصل على جائزة مالية قدرها خمسة آلاف يورو.

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب الكيني فرانسيس تشيرويوت، ووصل إلى خط النهاية سبع ثوان بعد الأشقر. وفي سباق النساء فازت الإثيوبية فينه غوديتو غيميدا بالمركز الأول، حيث قطعت مسافة السباق في مدة بلغت ساعتين ونصف الساعة وثلاثين ثانية.

المصادر الإضافية • RSRTS

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