في رسالة إلى بوتين.. غوتيريش يقترح خطة لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "طريقاً" اقترح اتّباعه من أجل إتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانيّة، حسبما قال مكتبه الإثنين في بيان، بعد اجتماع مع وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف. وسلّم غوتيريش لافروف "رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تُحدّد خطوط طريق تمّ اقتراحه من أجل تحسين وإطالة وتوسيع" الاتّفاق، الذي سمح منذ تمّوز/يوليو الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانيّة عبر البحر الأسود رغم الصراع، وفقاً للبيان.

وأرسِلت رسالة مماثلة إلى أوكرانيا وتركيا، وكلاهما وقّعا على هذا الاتفاق، الذي يُعتبر ضرورياً للأمن الغذائي العالمي.

في تمّوز/يوليو 2022، وقّعت كييف وموسكو برعاية تركيا والأمم المتحدة، مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي خفّفت أزمة الغذاء العالمية الناتجة من الحرب في أوكرانيا، وذلك عبر السماح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طنّ من الذرة والقمح وحبوب أخرى. ووفق بنودها، كان م المقرر أن تمدّد الاتفاقية تلقائياً للفترة نفسها (120 يوماً) ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بنيّته "إنهائها أو تعديلها".

وتمّ تمديدها في تشرين الثاني/نوفمبر لمدّة 120 يوماً حتّى السبت 18 آذار/مارس الساعة 23,59 بتوقيت إسطنبول (20,59 ت غ). لكن في 13 آذار/مارس، أشارت روسيا إلى أنها قبلت فقط تمديدها 60 يوماً، على خلفيّة عدم رضاها عن تطبيق اتفاقية ثانية تهدف إلى تسهيل صادرات الأسمدة الروسية. وتشكو موسكو من أن الاتفاق الموازي لتسهيل صادراتها من الأسمدة لم ينجح وتتهم حلفاء كييف الغربيين بعرقلة تطبيقه.

في منتصف نيسان/أبريل، هددت موسكو مجدداً بتعليق مشاركتها في اتفاقية مبادرة البحر الأسود المقرر أن ينتهي سريانها 18 أيار/مايو إذا لم تتم تلبية مطالبها.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش "أخذ علماً بقلق الاتحاد الروسي" لناحية أثر تطبيق الاتفاقية على صادراته من المواد الغذائية والأسمدة، وقدّم تقريراً مفصّلاً عن التقدّم المحرز في هذا الصدد. وأضاف المكتب أن الأمم المتحدة "ستواصل عملها من أجل حل المشاكل المتبقية".

لكن لافروف قال في بيان أصدره مكتبه إنه "حتى الآن لم يحصل تقدم كبير"، مبدياً أسفه لغياب "الاستعداد لدى الدول الغربية لفعل ما هو ضروري حقاً كي تُنفّذ بنجاح" الاتفاقية بشقيها. وأضاف قائلاً: "سندرس الأفكار التي قدمها لنا" الأمين العام.

كما أعرب غوتيريش عن "مخاوفه" بشأن "العقبات الحديثة" التي واجهها "في عمله اليومي" مركز تنسيق الاتفاق الذي يضم ممثلين عن الأطراف الأربعة (أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا)، إذ تمّ الأسبوع الماضي موقتاً تعليق عمليات تفتيش السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية.