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روسيا
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الكرملين يهدّد بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة "مؤقتة" لأصولها في روسيا

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دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين
دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين   -  Copyright  Mikhail Klimentyev/Sputnik
بقلم:  يورونيوز

هدّد الكرملين بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة "مؤقتة" لأصولها في روسيا. ويأتي ذلك غداة مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتيح وضع اليد على مجموعين غربيتين، هما "فورتوم" (Fortum ) النرويجية و"يونيبر" (Uniper) الألمانية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد "المصادرة غير القانونية" للأصول الروسية في الخارج".

ويسعى الاتحاد الأوروبي حالياً إلى التوصل لخطة من أجل مصادرة أصول روسية بقيمة مئات مليارات اليوروهات غير أن تلك عملية معقدة من الناحية القانونية بحسب ما تقوله المفوضية الأوروبية. 

وتقول روسيا إن المرسوم الذي وقع عليه الرئيس الروسي أمس لا يصادر ممتلكات الملاك الأصليين ولكنه يمنعهم من اتخاذ قرارات إدارية تخص تلك الممتلكات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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