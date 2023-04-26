إردوغان يلغي أنشطته للأربعاء بسبب المرض بعد قطعه مقابلة تلفزيونية مباشرة

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يكثف حملته لإعادة إنتخابه في 14 أيار/مايو، أنه ألغى أنشطته العامة المقررة للأربعاء بعد إصابته بإنفلونزا المعدة.

وقطع إردوغان البالغ من العمر 69 عاما أمضى منها عشرين في السلطة، الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته ب"إنفلونزا المعدة".

وكتب إردوغان على حسابه الرسمي على تويتر "اليوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء".

وكتب إردوغان على تويتر "لسوء الحظ لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس اليوم. أعتذر من الجميع" معددا مناطق في وسط الأناضول كان يفترض أن يلقي كلمات فيها.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

وكان الرئيس التركي ألقى ثلاثة خطب انتخابية الثلاثاء قبل أقل من 20 يومًا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كشفت استطلاعات الرأي أن التنافس فيها سيكون حادا.

ومساء الثلاثاء، بعد قطع البث المباشر ل15 دقيقة، عاد إردوغان واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة وبدا وجهه متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه.

وأوضح اردوغان "أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة". وتابع "للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن مشاهديكم".

يمشي ببطء شديد

وتمنى منافسه الرئيسي كمال كليتشدا أوغلو (74 عاما) مرشح التحالف الوطني الذي يضم ستة أحزاب معارضة، على الفور لإردوغان "التعافي سريعا".

Sayın @RTErdogan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 25, 2023

كما تمنى العديد من قادة التحالف الآخرين لإردوغان الشفاء السريع.

وكتبت ميرال أكسينر رئيسة الحزب الصالح، ثاني أكبر حزب في الائتلاف المعارض، في تغريدة على تويتر "أتمنى لاردوغان أن يتعافى قريبًا والشفاء العاجل".

Sayın @RTErdogan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 25, 2023

ويعقد الرئيس التركي الذي بدأ يمشي ببطء شديد في بعض الأحيان، مؤتمرين أو ثلاثة يوميا في إطار حملته الإنتخابية. وخلال شهر رمضان كان يشارك أيضًا في إفطار كل مساء في منطقة مختلفة.

ويخطط إردوغان للحفاظ على وتيرة عالية من اللقاءات في جميع أنحاء البلاد في المرحلة النهائية قبل الاقتراع المزدوج في 14 ايار/مايو.

وقال الرئيس التركي الأربعاء إنه سيستأنف برنامجه "إن شاء الله" اعتبارا من الخميس.

يتوقع أن يفتتح إردوغان الخميس أول محطة للطاقة النووية في تركيا بنتها المجموعة النووية الروسية العملاقة روساتوم في أكويو (جنوب).

وأثارت صحة الرئيس التركي تكهنات بعد إخضاعه لعملية جراحية في الأمعاء الغليظة نهاية عام 2011 ثم لجراحة ثانية في 2012.

كان إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، قد نفى علناً إصابته بسرطان القولون موضحاً أن العمليات تهدف لإزالة زوائد لحمية.