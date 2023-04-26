الإمارات تصدر صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم الأربعاء عن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي باسم T-Sukuk.

وطبقاً لمحمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، "تحرص الإمارات على تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتوطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كأحد دعائم الاقتصاد المحلي

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الحسيني قوله بأن الوزارة تتعاون مع شركاء في مقدمتهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقطاب الاستثمارات وتوظيفها في قنوات الاقتصاد الإسلامي.

وسيتم طرح الصكوك بمعيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم (299.6 مليون دولار).

وذكرت الوكالة أن صكوك الخزينة الإسلامية تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وباعت الإمارات بالفعل سندات خزانة عادية مقومة بعملتها المحلية وجمعت 1.5 مليار درهم في مايو أيار من العام الماضي بعد قيام دول خليجية أخرى بعمليات بيع مماثلة.

كذلك نقلت (وام) عن خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، قوله بأن أهمية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية تأتي "في تطوير أسواق الصكوك المحلية.

وأضاف بالعمى أن الصكوك الجديدة تعمل على "تنويع موارد التمويل، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنمية القطاع المالي الإسلامي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع التمويل الإسلامي".

ونشرت وزارة المالية الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة للصكوك الجديدة، وتشمل ثمانية بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي للصكوك الجديدة.