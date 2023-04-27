الجيش يبدي استعداده للهدنة.. بلينكن يبحث مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وقف القتال في السودان

بقلم: يورونيوز

دارت يوم الأربعاء رحى معركة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أطراف العاصمة الخرطوم في تقويض لهدنة في الصراع المستمر منذ 11 يومًا لكن الجيش أبدى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن قائده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعطى موافقته المبدئية على خطة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإرسال مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.

ووافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في وقت سابق على وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام كان من المقرر أن ينتهي في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس. ولم يصدر على الفور رد من قوات الدعم السريع على الاقتراح المقدم من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) وهي تكتل لدول شرق أفريقيا.

تابعوا أبرز الأحداث في السودان:

بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان وقف القتال في السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد التعاون لوضع حد للقتال في السودان بصفة دائمة.

كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء إن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان الذي يشهد صراعًا حاليًا، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديًا.

وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبًا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء نحو 180 كنديًا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

الجيش السوداني يبدي موافقة مؤقتة على تمديد الهدنة في البلاد

قال الجيش السوداني في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن قائده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعطى موافقته المبدئية على خطة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى وإرسال مبعوث عسكري إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.

ولفت الجيش إلى أن "رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي عملوا على اقتراح يتضمن تمديد الهدنة وإجراء محادثات بين الطرفين".

وجاء في بيان الجيش أن البرهان أبدى "موافقته المبدئية على ذلك وشكر ممثلي المنظمة علي مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية".