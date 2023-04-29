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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة

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الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن   -  Copyright  Evan Vucci/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز

أوضح وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو أن بايدن يخطط للقاء أعضاء كتلة منتدى جزر المحيط الهادئ في العاصمة بينما تحاول الولايات المتحدة تكثيف حملتها الدبلوماسية لجذب حلفاء في المنطقة.

قال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة السبت إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي 18 زعيما من قادة منطقة جنوب المحيط الهادئ خلال زيارته للأرخبيل في أيار/مايو المقبل في إشارة إلى حملة متجددة لجذب حلفاء في المنطقة.

وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو إن بايدن يخطط للقاء أعضاء كتلة منتدى جزر المحيط الهادئ في العاصمة بينما تحاول الولايات المتحدة تكثيف حملتها الدبلوماسية لجذب حلفاء في المنطقة.

وبين القادة المدعوين رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلندا.

وتخوض واشنطن وبكين صراعا على النفوذ في منطقة كانت هامشية من وجهة نظر دبلوماسية، لكن يُنظر إليها الآن بشكل متزايد على أنها ذات أهمية تجارية وسياسية وعسكرية.

ومن المقرر أن يصل بايدن في 22 أيار/مايو إلى بابوا غينيا الجديدة حيث سيكون أول رئيس أميركي في منصبه يزور الأرخبيل منذ قرن على الأقل.

ومن المقرر أيضا أن يحضر رئيس الولايات المتحدة قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان وقمة في سيدني في أستراليا مع تحالف غير رسمي يسمى "كواد" الذي تشكله الولايات المتحدة مع اليابان وأستراليا والهند.

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