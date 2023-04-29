إردوغان يظهر شخصيًا في اسطنبول بعد وعكته الصحية

بقلم: يورونيوز

تحدث إردوغان البالغ 69 عامًا والذي أصيب بفيروس معوي وفقًا لمحيطه، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو.

ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية شخصيًا السبت في اسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون، خلال حفل جمعه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وتحدث إردوغان البالغ 69 عامًا والذي أصيب بفيروس معوي وفقًا لمحيطه، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو.