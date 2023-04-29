جورجيا تؤكد أنها تبذل ما في وسعها للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

بقلم: يورونيوز

تطالب بروكسل خصوصا المسؤولين الجورجيين بإصلاحات على صعيد القضاء والنظام الانتخابي وحرية الصحافة والتصدي للاوليغارشيا.

اكد وزير الخارجية الجورجي الجمعة أن حكومته تبذل ما في وسعها لتحصل جورجيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فيما دعت نظيرته الفرنسية هذا البلد في القوقاز إلى تنفيذ "إصلاحات شجاعة".

وقال ايليا دارشياشفيلي "لا يزال أمامنا خطوات للقيام بها، نحن جميعا متحفزون جدا، هدفنا جميعا الوفاء بالتزامات" الاتحاد الأوروبي، واعدا بالمضي "أبعد وأسرع"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كاترين كولونا إثر لقائهما في تبليسي.

من جهتها، حضت الوزيرة الفرنسية على انتهاز هذه "الفرصة التاريخية" عبر القيام "بخطوات حاسمة بالنسبة إلى التوصيات ال12" لبروكسل.

وفي حزيران/يونيو 2022، رفض الاتحاد الأوروبي منح جورجيا صفة مرشح للانضمام بخلاف ما قام به حيال أوكرانيا ومولدافيا.

وتطالب بروكسل خصوصا المسؤولين الجورجيين بإصلاحات على صعيد القضاء والنظام الانتخابي وحرية الصحافة والتصدي للاوليغارشيا.

واضافت كولونا "المطلوب إصلاحات شجاعة لضمان استقلال القضاء وحياده، وحماية المؤسسات من نفوذ المصالح الخاصة وضمان حرية وسائل الإعلام والتعددية".

وأكد الوزير الجورجي أن "قسما كبيرا من التوصيات" بدأ تنفيذه مع تطبيق أكثر من ثمانين نصا قانونيا في هذا الصدد.

لكن كولونا نبهت الى وجوب القيام بالمزيد.

واشادت في المقابل بكون استطلاعات الرأي اظهرت أن 85 في المئة من الجورجيين يؤيدون الاتحاد الأوروبي.