شاهد: بُنيت قبل 400 عام.. كنائس تراثية مهددة بسبب الإهمال في نيو مكسيكو

بقلم: يورونيوز

هناك حوالي 500 كنيسة تبشيرية كاثوليكية باقية في شمال نيو مكسيكو، سيكون الأمر متروكًا للأجيال القادمة لإنقاذهم.

قبل 400 عام، بدأ المبشرون ببناء كنائس من الطين في مجتمعات جبلية صغيرة في نيو مكسيكو الأمريكية، وملأوها بقطع متقنة مصنوعة من الخشب المحلي ومطلية بعصارة الصنوبر.

اليوم، تتعرض هذه الكنائس الفريدة للتهديد بسبب التهجير السكاني وتضاؤل التجمعات في الأرياف وتلاشي التقاليد.

وقال جاك بارو، مدير البرامج في جمعية Corner stones، وهي منظمة غير ربحية تعمل على ترميم هذه الكنائس: "نستعد لإعادة البناء وتأهيل الحجارة التي صُنعت منها الكنائس".

وتقدم مؤسسة الأبرشية الكاثوليكية منحًا صغيرة لإعادة الترميم، وقد تم تأسيس العديد من المنظمات للمساعدة في هذه الجهود.

وهناك حوالي 500 كنيسة تبشيرية كاثوليكية باقية في شمال نيو مكسيكو، سيكون الأمر متروكًا للأجيال القادمة لإنقاذهم.