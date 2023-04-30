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بيرو

شاهد: جنود من البيرو يصلون إلى الحدود مع تشيلي للحد من عمليات الهجرة

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جنود من البيرو على الحدود
جنود من البيرو على الحدود   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

يسعى المهاجرون الفنزويليون في الغالب للعبور إلى البيرو لمواصلة طريقهم إلى وطنهم، لكن ليما لا تسمح لهم بالدخول لأنهم لا يملكون المستندات.

وصل ما يقرب من 20 جندي بيروفي إلى منطقة تاكنا الحدودية مع تشيلي، بناء على أمر من رئيسة البيرو دينا بولوارت للمساعدة في ضبط حركات الهجرة.

ويسعى المهاجرون الفنزويليون في الغالب للعبور إلى البيرو لمواصلة طريقهم إلى وطنهم، لكن ليما لا تسمح لهم بالدخول لأنهم لا يملكون المستندات.

وأعلن المسؤولون في أريكا، المدينة التشيلية الشمالية المتاخمة لبيرو، والتي تبعد حوالي ألفي كيلومتر عن العاصمة سانتياغو، حالة طوارئ للهجرة يوم الخميس.

وقال مانويل مونسالف وكيل وزارة الداخلية التشيلية إن المسؤولين من كلا البلدين يحاولون "السيطرة على الأزمة" وخلق "ممر إنساني".

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