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العالم

الشرطة البريطانية: اعتقال رجل يشتبه بأنه مسلّح قرب قصر باكينغهام

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قصر باكينغهام
قصر باكينغهام   -  Copyright  Frank Augstein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

الشرطة البريطانية: اعتقال رجل يشتبه بأنه مسلّح قرب قصر باكينغهام

أعلنت شرطة لندن الثلاثاء اعتقال رجل "يشتبه بأنه مسلّح" اقترب من سياج قصر باكينغهام ورمى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان للشرطة أن "طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة" مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا. 

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به اعتقل نحو الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، علما بأن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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