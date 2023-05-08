روسيا تعلن نيتها تطوير منشآتها العسكرية في قرغيزستان

بقلم: يورونيوز

وجاء في بيان مشترك أن "الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها".

أعلنت روسيا اليوم، الإثنين، نيتها تطوير قواعدها العسكرية الموجودة في قرغيزستان، بعد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والقرغيزي، صدير جاباروف في الكرملين.

وجاء في بيان مشترك أن "الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها".

وجاء الإعلان بعد لقاء بين الزعيمين قبل يوم من الاحتفال الـ78 بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية [9 أيار/مايو]، وهي الحرب التي تسمّيها روسيا الحرب الوطنية العظمى.

وخلال اللقاء قال بوتين لجباروف "إنه من المهم أن تكونوا موجودين هنا".

وكانت مناطق روسية عدة أعلنت عن إلغاء أو تقليص يوم الاحتفال غداً الثلاثاء وسط مخاوف من هجمات أوكرانية محتملة، خصوصاً بعدما قالت السلطات الروسية إن الكرملين تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين منذ أيام.

وسينضم إلى صدير جباروف خلال الاحتفال في موسكو رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وزعيم كازاخستان قاسم جومرت توكاييف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن: