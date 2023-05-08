شاهد: لحظات من الذعر أثناء الفرار من إطلاق للنار في مركز للتسوق بتكساس

بقلم: يورونيوز

وفتح الرجل النار بعد ظهر السبت في مركز "آلن بريميوم آوتليتس" مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين قبل تحييده ومقتله هو الآخر.

أظهرت لقطات مصورة لحظات الذعر والفزع أثناء هرولة أشخاص هروباً أثناء قيام شخص بإطلاق النار داخل مركز للتسوق في منطقة دالاس بولاية تكساس الأميركية.

وفتح الرجل النار بعد ظهر السبت في مركز "آلن بريميوم آوتليتس" مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح آخرين قبل تحييده ومقتله هو الآخر.

وأثار إطلاق النار العشوائي في المركز، الذي يبعد 40 كيلومترا شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاما في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الخوف.

وقال قائد شرطة آلن براين هارفي إن شرطيا كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار حوالى الساعة 15,30 (20,30 ت غ).

وأضاف أن الشرطي "سمع طلقات نارية وتوجه إلى المكان واشتبك مع المشتبه به وتمكن من تحييده"، وقام بعد ذلك "باستدعاء سيارات الإسعاف".

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر في الشرطة لم تسمها أن مطلق النار يدعى موريسيو غارسيا ويبلغ 33 عاما.

ولاحقا أكدت إدارة السلامة العامة في تكساس في بيان أن غارسيا الذي يتحدر من تكساس هو مطلق النار.

وبينما لم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول خلفية غارسيا أو دوافعه، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأميركية أن الشرطة كانت تحقق في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أنها تظهر اهتماما بعقيدة اليمين المتطرف، بما في ذلك تفوق العرق الأبيض والنازية الجديدة.