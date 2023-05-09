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الولايات المتحدة الأمريكية

هل سينجح بايدن في انهاء إضراب كتّاب السيناريو في هوليوود؟

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تجمع لنقابة الكتاب الأمريكية خارج استوديو باراماونت بيكتشرز، في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
تجمع لنقابة الكتاب الأمريكية خارج استوديو باراماونت بيكتشرز، في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.   -  Copyright  Chris Pizzello/Invision
بقلم:  يورونيوز

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يأمل" في التوصل سريعاً إلى اتفاق "منصف" في شأن كتّاب السيناريو المضربين حالياً في هوليوود.

وقال بايدن قبل عرض أقيم على شرف الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة "آمل بصدق أن يتم التوصل إلى حل لإضراب كتّاب السيناريو في هوليوود وبأن يحصل هؤلاء في أسرع وقت ممكن على الاتفاق المنصف الذي يستحقون".

وتشكل هذه التصريحات أول موقف للرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاما والمرشح لولاية ثانية، في شأن هذا النزاع الاجتماعي، فيما يُعرف عنه حماسته للتعبير عن الدعم للمطالب النقابية.

وبدأ آلاف كتّاب السيناريو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الأمريكية، في الثاني من أيار/مايو إضراباً بسبب فشل مفاوضات مع الاستوديوهات ومنصات البث الرئيسية، تتناول خصوصاً زيادة مداخيلهم.

ويطالب هؤلاء خصوصاً بحد أدنى من الضمانات للإفادة من وظائف ثابتة وحصة أكبر من الأرباح التي تحققها منصات البث التدفقي.

ويُترجم هذا الإضراب من خلال الوقف الفوري لبرامج ناجحة، بينها البرامج الليلية الشهيرة ("لايت نايت شو")، فضلا عن تأخير كبير في إنجاز المسلسلات التلفزيونية والأفلام المرتقب طرحها أساساً هذا العام.

ويعود آخر تحرّك مطلبي كبير في هوليوود إلى 2007-2008 حين نفّذ كتاب السيناريو إضراباً أدى إلى شلّ المجال السمعي والبصري في الولايات المتحدة، فيما استمر لمئة يوم وتكبّد القطاع بسببه خسائر بملياري دولار.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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