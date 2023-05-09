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فرنسا

رواية بوليسية جديدة للكاتبة الفرنسية فريد فارغاس

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فريد فارغاس وإدموند بودوين والجائزة الكبرى لأكثر الكتب مبيعا، باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية.
فريد فارغاس وإدموند بودوين والجائزة الكبرى لأكثر الكتب مبيعا، باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية.   -  Copyright  FRANCOIS ANARDIN/AFP
بقلم:  يورونيوز

بعد توقف لست سنوات، تعود الكاتبة الفرنسية فريد فارغاس، مبتكرة شخصية جان باتيست آدامسبيرغ، مع رواية جديدة بعنوان "سور لا دال"، ("على اللوحة الصخرية")، وفق ما أعلنت الدار الناشرة للكتاب الثلاثاء.

وستطرح دار "فلاماريون" الكتاب العاشر من سلسلة فريد فارغاس بتاريخ 17 أيار/مايو.

وفي الرواية الجديدة، يذهب المحقق إلى بريتانييه في غرب فرنسا، حيث قُتل أحد حراس الطرائد، وتأخذ "قضية لوفييك" (على اسم قرية وهمية) أبعاداً غير متوقعة.

وأشارت دار "فلاماريون" إلى أنّ فارغاس هي مؤلفة "أكثر من خمسة عشر رواية بوليسية، تُرجمت في 22 دولة، واستندت أعمال تلفزيونية وسينمائية لها".

وصدر أحدث كتاب للروائية الفرنسية وهو "كان سور لا روكلوز" في العام 2017.

وفي غضون ذلك، نشرت فارغاس، وهي عالِمة خصوصا في مجال الآثار الخاصة بالحيوانات، مقالتين عن التغير المناخي عامي 2019 و2022.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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