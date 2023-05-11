بقلم: يورونيوز

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر

أعلن إيلون ماسك الخميس تعيين رئيسة جديدة بدلا منه لمنصة تويتر وشركة "إكس" الناشئة التي ستصبح مالكة لها.

وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي حماسته "لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر" من دون أن يكشف اسمها، مؤكدا أنها "ستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع".

وأضاف ماسك في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

وكان ماسك قال في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022 إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.