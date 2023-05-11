EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر

تويتر
تويتر   -  Copyright  Jeff Chiu/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر

أعلن إيلون ماسك الخميس تعيين رئيسة جديدة بدلا منه لمنصة تويتر وشركة "إكس" الناشئة التي ستصبح مالكة لها.

وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي حماسته "لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر" من دون أن يكشف اسمها، مؤكدا أنها "ستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع".

وأضاف ماسك في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

وكان ماسك قال في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022 إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

رغم وفاة بعضهم.. علامة التوثيق الزرقاء على تويتر تعود إلى حسابات مشاهير دون موافقتهم

منصة تويتر تجرّد عددًا من المشاهير من العلامة الزرقاء

رغم وعوده بمكافحتها.. إيلون ماسك يوسع المساحة الممنوحة للمعلومات المضللة عبر تويتر