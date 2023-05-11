رجل يفتح النار على مصنع لشركة مرسيدس في ألمانيا ويقتل شخصاً ويجرح آخر

بقلم: يورونيوز

وقع حادث إطلاق النار في مدينة زيندلفينغن بالقرب من شتوتغارت. أما المشتبه به، وهو رجل يبلغ 53 عاماً من العمر، فتم اعتقاله فوراً بحسب ما أعلن متحدث باسم مكتب المدعي العام في شتوتغارت.

فتح رجل النار على منشأة صناعية تابعة لشركة مرسيدس بنز جنوب غرب ألمانيا الخميس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بالغة، بحسب ما أعلنته السلطات الألمانية.

ووقع حادث إطلاق النار في مدينة زيندلفينغن بالقرب من شتوتغارت. أما المشتبه به، وهو رجل يبلغ 53 عاماً من العمر، فتم اعتقاله فوراً بحسب ما أعلن متحدث باسم مكتب المدعي العام في شتوتغارت.

وكانت الشرطة تلقت اتصالاً هاتفياً عن إطلاق النار في الثامنة إلا ربعاً [بالتوقيت المحلي] بحسب ما ذكرته وكالة "د ب أ" الألمانية.

وغردت الشرطة عبر حسابها في تويتر قائلة إن غير القتيل والجريح، لم تقع أي أضرار في المصنع. من جهتها أكدت الشركة وقع الحادث في مصنع زيندلفينغن.

ولكن دوافع إطلاق النار لم تتضح حتى الساعة.

ويؤمن مصنع زيندلفينغن العمل لنحو 35 ألف عامل والمنشأة تنتج عدّة نماذج من سيارات مرسيدس بحسب ما يشير إليه موقع الشركة. إضافة إلى ذلك، هناك في هذه المنشأة مكاتب لتطوير ودراسة نماذج جديدة للشركة.