شاهد: خطوط نارية تشبه النيازك في سماء اليابان قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني

بقلم: يورونيوز

ذكرت السلطات اليابانية الخميس أن خطوطا نارية شوهدت ليلا في سماء جنوب اليابان قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني.

ويظهر في تسجيل فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الأربعاء ما يشبه كرات نارية تثير طبيعتها تساؤلات السكان ومستخدمي الإنترنت.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن فرع المرصد الفلكي الوطني الياباني في إيشيغاكي في أرخبيل أوكيناوا رصد شرائط ضوئية عند الساعة 16,33 (11,33 ت غ) الأربعاء.

وأضاف "بناءً على المعلومات المتاحة نعتقد أن (هذه) الأجسام ليست كرات نارية من نيازك، بل حطام من صاروخ"، مشيرا إلى أن "بطء انتقال هذا الضوء (...) يشبه حطام صاروخ يدخل الغلاف الجوي".

وتابع "قد يكون حطام صاروخ أطلقته الصين في تشرين الثاني/نوفمبر".

وأشار إلى "معلومات تفيد بأن جزءًا من الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي" في الوقت نفسه تقريبًا، موضحا أن الحطام سقط على الأرجح في المحيط ولا يشكل أي خطر استنادا إلى توقعات المسار الذي كان يمكن أن يسلكه.