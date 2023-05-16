رئيس الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي": تدخّل الحكومات لتنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري

بقلم: يورونيوز

يوازي الاهتمام اللافت بتقنية الذكاء الاصطناعي، التحذير من خطرها وقدرتها على التلاعب بمستخدميها وتضليلهم عبر نشر الأخبار الزائفة.

في الوقت الذي جذب فيه نظام الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" اهتمام العالم، لا سيما عشاق التكنولوجيا، لتبدأ محاولات استخدامه في إنتاج محتوى رقمي عالي الجودة، قد يقلل الاعتماد على العنصر البشري مستقبلاً. حذّر علماء وباحثون من إمكانية أن يساهم ذلك في تضليل المستخدمين، وانتشار الأخبار الزائفة.

ولهذا، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المطوّرة لبرنامج "تشات جي بي تي"، سام ألتمان لمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، بأن تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري، بعدما شكّل برنامجه صدمة للعالم.

وقال ألتمان في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي عن تأثير الذكاء الاصطناعي: "نعتقد بأن التدخل التنظيمي من قبل الحكومات سيكون ضرورياً للتخفيف من مخاطر النماذج التي تزداد قوة".

وأثارت برمجية "تشات جي بي تي" اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بعد طرحها للاستخدام في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط.

لكن نشر صور زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، والتي تم إنشاؤها من قبل تطبيقات مثل "Midjourney"، نبهت إلى مخاطر التلاعب بالرأي العام.

كما طالبت شخصيات علمية بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل.