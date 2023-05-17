شاهد: تمساح يستجم على شاطئ في ألاباما الأمريكية

بقلم: يورونيوز

سجل شهود عيان على شاطئ جزيرة داوفين جنوب ولاية ألاباما الأمريكية، صورة نادرة لتمساح يستمتع بأشعة الشمس، تاركاً الأمواج تجرفه بهدوء إلى الشاطئ، غير عابئ بوجود الناس.

تُعرف ولاية ألاباما بوجود عدد كبير من التماسيح، وشوهد أحدها مؤخراً وهو يستمتع بأشعة الشمس ويتهادى على مهل بالقرب من مرتادي الشاطئ، غير عابئ بوجودهم.

كان مات هارفيل من بين أولئك الذين رأوا التمساح يسبح في عرض المحيط الأسبوع الماضي. وقال إنه "لم يُصدر أي صوت ولم يفتح فكّيه على الإطلاق، بل كان يراقب ويستكشف المكان بفضول".

وتقول إدارة الموارد الطبيعية في المدينة إن هذه التماسيح يمكن العثور عليها في بعض الأحيان وهي تسبح في خليج المكسيك، وذلك لقدرتها على تحمّل مستوى عالٍ من الملوحة.

جدير بالذكر أن التماسيح هي الحيوانات المفترسة الوحيدة المُصرّح باصطيادها في ولاية ألاباما الأمريكية.