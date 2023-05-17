"يحتاج للعودة إلى والدته".. الشرطة البريطانية تبحث عن حمار سُرق من إحدى المزارع

بقلم: يورونيوز

يقول الموظفون في المزرعة إنهم قلقون على سلامته، وإنه بحاجة إلى أن يكون مع والدته.

تجري الشرطة البريطانية عمليات بحث عن أشخاص سرقوا حمارًا صغيرًا من مزرعة في هامبشاير.

وتم أخذ الحمار مون البالغ من العمر شهرين من مزرعة "ميلر آرك أنيمالز إن هوك" في هامبشاير، يوم الإثنين، ولا يزال مفقودًا.

يقول الموظفون في المزرعة إنهم قلقون على سلامته، وإنه بحاجة إلى أن يكون مع والدته.

"نحن محطمون"

وقالت إليزابيث ميلر، مالكة المزرعة، ليورونيوز: "من الصعب الشعور بالتفاؤل".

وأضافت: "إنه صغير جدًا، وسيفتقد لوالدته. نتمنى أن يفهم الشخص الذي أخذه ذلك، وعلينا أن نأمل في أن يتم الاعتناء به".

وفي منشور على فيسبوك عندما حدثت السرقة في البداية، قال القيّمون على المزرعة: "للأسف، بعد ظهر اليوم، سُرق الحمار مون".

وأضافوا: "نحن محطمون تمامًا وقلقون للغاية، لقد ولد الحمار فقط في بداية شهر آذار/ مارس الماضي، ويحتاج إلى أن يكون مع والدته".

وتابع المنشور: "إذا أخذته أنت أو أي شخص تعرفه، يرجى إعادته إلى المزرعة الليلة، حتى يتمكن من العودة إلى والدته التي تعاني من حزن شديد."

وطلبت المزرعة من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالشرطة.