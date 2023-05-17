شاهد: رومانيا تودّع طائرات الـ"ميغ 21" بعد 61 عامًا من الخدمة

بقلم: يورونيوز

اعتبارًا من عام 2030، سيتم تزويد الجيش الروماني أيضًا بطائرات "أف 35".

أوقفت السلطات في رومانيا طائرات الـ"ميغ 21" عم العمل، بعد 61 عامًا من الرحلات الجوية.

وفي العام الماضي، قرر المجلس الأعلى للدفاع في البلاد عدم استخدام هذه الطائرات السوفياتية، في أعقاب عدد من الأحداث المأساوية التي شهدتها البلاد.

فقد شهد العام الماضي سقوط طائرة من هذا الطراز في مقاطعة كونستانتا. وعلى مدى الـ30 عامًا الماضية، فقدت رومانيًا عددًا كبيرًا من الطائرات والطيارين بسبب أحداث مماثلة.

واستبدل الجيش الروماني تلك الطائرات بأخرى من طراز "أف 16"، يرعاها حلف الناتو. واعتبارًا من عام 2030، سيتم تزويد الجيش الروماني أيضًا بطائرات "أف 35".

وفي مراسم وداعية، أقلع سرب من طائرات الـ"ميغ 21" وهبط في القاعدة الجوية الرومانية في باكاو، حيث سيتم الاحتفاظ بها هناك.