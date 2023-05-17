الرئيس السوري سيشارك في القمة العربية في جدة

بقلم: يورونيوز

كان الرئيس السوري بشار الأسد تلقى منذ أسبوع دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في جدة.

يعتزم الرئيس السوري بشار الأسد المشاركة في القمة العربية، التي تُعقد في مدينة جدة يوم الجمعة المقبل، وفق ما أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأربعاء، في مشاركة ستكون الأولى له منذ عام 2010.

ورداً على سؤال لقناة الجديد اللبنانية في جدة عما إذا كان الأسد سيشارك في القمة، أجاب المقداد: "الرئيس سيأتي لحضور هذه القمة إن شاء الله".

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة سابقاً هذا الشهر.

والإثنين الماضي، شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية، في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد أكثر من 11عاماً من قرار تعليق عضويتها.

وكانت الجامعة قررت في 7 أيار/مايو استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها.