زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزال قويّ بلغت شدّته 7.7 درجات الجمعة في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ضرب زلزال قويّ بلغت شدّته 7.7 درجات الجمعة في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ورُصِدت الهزّة على عمق 37 كيلومتراً وعلى بعد 333.8 كلم عن سواحل كاليدونيا، بحسب المصدر ذاته.

وحذر مركز الإنذار بداية من موجات تسونامي في المحيط الهادئ ومن تشكل موجة مدّ محتملة ضمن قطر قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال، ولكن حالة الإنذار رُفعت لاحقاً.

وقال المركز في بيان "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".

وأخلت قوات الأمن سواحل كاليدونيا الجديدة بعد التحذير من تسونامي (الدفاع المدني) وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر.

وقالت موظفة استقبال في نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة، لوكالة فرانس برس إنها لم تشعر بأي هزات أرضية.

ونظراً لموقعها في جنوب غرب المحيط الهادئ، فإن كاليدونيا الجديدة معرضة للآثار المباشرة أو المستحثة للزلازل: الاهتزازات وأمواج تسونامي المحلية أو عبر المحيطات.

تعد حلقة النار في المحيط الهادئ موطناً لـ 75 بالمئة من البراكين التي ظهرت على كوكب الأرض و 80 بالمئة من أكبر الزلازل.