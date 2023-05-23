بقلم: يورونيوز

رئيس تيك يؤكد أنه "واثق" من حظر التطبيق في ولاية مونتانا الأمريكية سيُرفع

أكد الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشو الثلاثاء أنه "واثق" من أن الحظر غير المسبوق المفروض على التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية سيُرفع، إثر تقديم شبكة التواصل الاجتماعي الصينية دعوى قضائية.

وبعد إقرار ولاية مونتانا قانون الحظر الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024، يتناقش البيت الأبيض مع الكونغرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك سنة 2020.

وقال شو زي تشو خلال منتدى قطر الاقتصادي "نعتبر أن مشروع قانون مونتانا الذي أُقرّ مؤخرًا، ببساطة غير دستوري".

وأضاف "لقد قمنا مؤخرًا برفع دعوى قضائية، والتحدي يكمن في المحاكم ونحن واثقون من أننا سننتصر".

وجاءت تصريحات شو زي تشو بعد ساعات من تقديم منصة أشرطة الفيديو القصيرة، دعوى قضائية أمام محكمة أميركية فدرالية لمنع تطبيق الحظر، معتبرةً أنّه يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وتعود ملكية "تيك توك" لمجموعة بايت دانس الصينية. ويتّهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلّية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسّس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.