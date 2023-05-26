بسبب "هجومه الممنهج" على الصحافيين.. محكمة استئناف تؤيد حكمًا صادرًا بحق بولسونارو في البرازيل

بقلم: يورونيوز

أيّدت محكمة استئناف في ساو باولو الخميس حكمًا مدنيًا صادرًا بحق الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو لهجماته المستمرة على الصحافيين خلال فترة ولايته (2019-2022).

وأيّدت المحكمة حكمًا صادرًا في حزيران/ يونيو 2022 قضت فيه المحكمة لصالح اتحاد الصحافيين المحترفين في ولاية ساو باولو (SJPSP)، على ما أفاد الأخير على موقعه الإلكتروني.

"مضايقات أخلاقية منجهية ضد الصحافة"

وكان الاتحاد يقاضي بولسونارو على خلفية "إساءات وهجمات متكررة" ضد الصحافيين قال إنها تشكل "مضايقات أخلاقية منهجية ضد هذه المهنة برمتها".

لكن المحكمة خفّضت التعويضات التي حُكم على الرئيس السابق بدفعها إلى النصف، من 100 ألف ريال إلى 50 ألف ريال (9250 يورو).

ورغم ذلك، رحّب الاتحاد بـ"هذا الانتصار" معتبرًا أنه "خطوة كبيرة للمهنة برمتها التي عانت، طوال فترة ولاية جايير بولسونارو، هجمات متكررة".

وخلال وجوده في السلطة، كان بولسونارو يتّهم الصحافة باستمرار بنشر أخبار كاذبة ضده من أجل إيذائه. وفي منسابات عدة، تهجّم على وسائل إعلام وصحافيين، لا سيما نساء.

وكان محامو بولسونارو جادلوا خلال المحاكمة بأن موكلهم لم يهاجم المهنة ككل، بل هاجم أفرادًا محددين.